POL-PPWP: Durch Verkaufsfenster eingestiegen

Kaiserslautern (ots) - Ein Geschäft mit Straßenverkauf in der Fackelstraße war am späten Mittwochabend das Ziel von unbekannten Einbrechern. Der Mitarbeiter einer Wach- und Schließgesellschaft informierte die Polizei gegen 23 Uhr, nachdem er das hochgeschobene Verkaufsfenster festgestellt hatte. Die hinzu gerufenen Beamten fanden das geöffnete und mit einer Sektflasche blockierte Fenster vor. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sind die Täter durch die etwa 30 Zentimeter breite Öffnung eingestiegen und haben im Verkaufsraum aus einer Kasse einen einstelligen Bargeldbetrag entnommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

