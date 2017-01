POL-PPWP: Mehrfach wegen Beziehungsstreit im Einsatz

Kaiserslautern (ots) - Mehrfach war eine Streife am Mittwochnachmittag wegen eines Beziehungsstreites im westlichen Stadtgebiet im Einsatz - kurz nach 17 Uhr wurde der 53-jährige Mann schließlich in Gewahrsam genommen und in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Gegen 13 Uhr hatte eine 54 Jahre alte Frau mitgeteilt, dass ihr Mann sie geschlagen hatte und sie in die Nachbarwohnung zu ihrer Mutter geflüchtet war. Die hinzu gerufene Streife stellte fest, dass die Frau durch einen Schlag mit einem Rohr Verletzungen erlitten hatte, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Ihr Mann war nicht mehr anwesend. Um 14.45 Uhr meldete sich die 54-Jährige erneut bei der Polizei. Ihr betrunkener Mann hatte die Wohnungstür geöffnet, obwohl er keinen Schlüssel hatte. Dabei beschädigte er den Schließzylinder. Bevor er erneut flüchtete, bedrohte er seine Frau massiv. Kurz nach 17 Uhr hielt sich der 53-Jährige erneut im Haus auf und versuchte in die Wohnung zu kommen. Die Beamten trafen ihn im Hausflur an und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Bei einem Alkoholtest brachte er es auf einen "Pegel" von mehr als drei Promille. Auf den Mann kommen mehrere Strafverfahren zu - unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell