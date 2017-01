POL-PPWP: Auf frischer Tat erwischt

Weilerbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Drei Männer sind am frühen Donnerstagmorgen beim versuchten Diebstahl von Paletten auf einem Firmengelände in der Danziger Straße erwischt worden und anschließend geflüchtet. Einer der mutmaßlichen Täter konnte später angetroffen werden. Die Polizei wurde gegen 3.45 Uhr über die fremden Personen auf dem Firmengelände informiert. Bei der Anfahrt zum Tatort fielen der Streife zwei weg laufende Männer auf, die jedoch nicht mehr gestellt werden konnten. Auf dem Firmengelände stellten die Beamten fest, dass rund 50 Spezial-Europaletten im Wert von rund 4.500 Euro zum Abtransport bereit gestellt waren. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden die Ermittler auf einen parkenden Transporter aufmerksam, in dem sich 30-jähriger Mann offensichtlich schlafend stellte. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass er bereits hinreichend polizeilich bekannt ist. Die Ermittlungen in Bezug auf seine Komplizen dauern an. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Tatzusammenhang mit einem Leergutdiebstahl am frühen Morgen des 28. Dezember in Hochspeyer bestehen (wir berichteten).

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell