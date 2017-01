POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in den letzten Tagen versucht, in ein Einfamilienhaus "Am Wingertsberg" einzubrechen. Vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Montagabend probierten die Täter offensichtlich die Haustür gewaltsam zu öffnen. Sie hinterließen Spuren, schafften es allerdings nicht, die Tür zu öffnen. Zudem schlugen sie an der Gebäuderückseite die Scheibe einer Kellertür ein. Nach der Tatortaufnahme steht fest, dass die Täter das Haus nicht betreten haben. Warum sie ihr Vorhaben abgebrochen haben, ist unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell