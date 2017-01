POL-PPWP: Den Weg zur Schule nicht gefunden

Kaiserslautern (ots) - Den Weg zur Schule hat ein zwölf Jahre altes Mädchen am Montag nicht gefunden und sich in der Innenstadt verlaufen. Die Schülerin rief gegen 9.30 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass sie sich verirrt habe und den Weg zur Schule nicht finden würde. Das Mädchen spricht nur englisch und lebt erst seit zwei Wochen in Deutschland. Ihre Mutter konnte sie nach eigenen Angaben nicht erreichen. Eine Streife nahm sich der Sache und brachte die im Landkreis wohnende Zwölfjährige zur Schule. Zudem erklärten die Beamten dort die Situation.

