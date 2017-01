POL-PPWP: Nach Sittlichkeitsdelikt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) - Nach einem mutmaßlichen Sittlichkeitsdelikt am frühen Sonntagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 5.30 Uhr war eine 25 Jahre alte Frau zu Fuß in der Eisenbahnstraße auf dem Heimweg und wurde von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Frau nahm schließlich das Angebot des Mannes, sie nach Hause zu bringen, an und stieg in ein weißes Auto - vermutlich ein VW Passat. Während der Fahrt erzählte der Unbekannte, dass er in Erfenbach oder Erlenbach als Zeitungszusteller arbeite. In der Albrechtstraße fuhr er nach Angaben der Frau an den rechten Fahrbahnrand, griff ihr in den Intimbereich und zwang sie zu sexuellen Handlungen, obwohl sie ihm deutlich machte, dass sie das nicht wolle. Anschließend entriegelte der Mann die Fahrzeugtüren und ließ sie gehen. Die Frau war bei der Anzeigenerstattung mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisiert. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem weißen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell