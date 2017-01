POL-PPWP: Zwei Unfälle gebaut und abgehauen

Fischbach (ots) - In der Nacht zum Samstag, um 00.55 Uhr, fuhr eine Autofahrerin in der Frontalstraße mit ihrem Auto zwischen zwei geparkte Fahrzeuge an den Fahrbahnrand, um ein entgegenkommendes Auto durchzulassen. Ihr Heck ragte noch leicht in die Fahrbahn. Der entgegenkommende Autofahrer fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter, rammte das Auto der Frau und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Im Rahmen der Fahndung nach dem Unfallfahrzeug konnte dieses unweit der Unfallstelle aufgefunden werden. Das Auto stand mit der Front in einer Böschung. Bevor es dort landete wurde ein Baum gerammt und beschädigt. Das Auto war leer. Im Rahmen der Ermittlungen zu den beiden Unfällen konnten Hinweise auf den Fahrer erlangt werden. Er konnte jedoch an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden. Sein Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt.

