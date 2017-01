POL-PPWP: Pkw`s aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - Am Freitag wurden der Kripo drei Pkw-Aufbrüche angezeigt. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zu Freitag. Die Fahrzeuge waren in der Kanalstraße, Wormser Straße und Krimmstraße abgestellt. In allen Fällen wurde an den geparkten Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen und die festeingebaute Radio/Navigationseinheit entwendet. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Tel.: 0631/369-2620.

