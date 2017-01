POL-PPWP: Nach Unfall - vier Monate altes Baby vorsorglich ins Krankenhaus

Stelzenberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein vier Monate altes Baby ist am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 503 vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach 12 Uhr war eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen in Richtung KL-Mölschbach unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein aus Richtung Johanniskreuz kommende 49-jähriger Autofahrer in Richtung Kaiserslautern. Kurz nach dem Aschbacherhof überquerte die Frau die Vorfahrtsstraße in Richtung Kreisstraße 4 und missachtete den Vorrang des Entgegenkommenden. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt der Säugling möglicherweise einen Schock und kam zur Abklärung in die Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell