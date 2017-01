POL-PPWP: Mit aufgeplatzter Lippe ins Krankenhaus

Kreis Kaiserslautern (ots) - Gewalt in engen sozialen Beziehungen war am Mittwochabend der Grund eines polizeilichen Einsatzes in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. In der Wohnung eines 37-Jährigen war es gegen 20.45 Uhr zu einem Streit mit seiner 24 Jahre alten Freundin gekommen. Dabei hatte der Mann der jungen Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als die Streifen eintrafen, war der Schläger bereits weg - die 24-Jährige hatte eine aufgeplatzte Lippe und Verletzungen an der Nase. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Auf Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz verzichtete die Frau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell