POL-HI: Diebstähle von Kennzeichen an zwei Pkw in Hildesheim

Hildesheim (ots) - (aro) Zwischen dem 28.12.2016 und 29.12.2016 wurden die Kennzeichen von zwei Hildesheimer Pkw durch unbekannte Täter entwendet.

Tatbetroffen ist zum einen ein grüner Polo, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steuerwalder Straße geparkt wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem 28.12.16, 06:00 Uhr und dem 29.12.2016, 08:30 Uhr. Es wurde sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen entwendet.

Die zweite Tat ereignete sich zwischen dem 28.12.2016, 13:00 Uhr und dem 29.12.2016, 09:00 Uhr in der Straße Sandkamp in Hildesheim. Der blaue Polo der Geschädigten war am Straßenrand geparkt. Auch hier wurden beide Kennzeichen entwendet.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 05121/939115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell