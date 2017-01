POL-PPWP: Mehrere beschädigte Fahrzeuge gemeldet

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen haben Geschädigte am Neujahrstag erstattet. In der Leibnizstraße liefen Unbekannte in der Silvesternacht offensichtlich über einen geparkten Opel Corsa und hinterließen ihre Schuhabdrücke. In der Mennonitenstraße war der Wagen eines 26 Jahre alten Mannes das Ziel der Täter - ebenfalls in der Silvesternacht. Sie beschädigten mit Fußtritten den rechten Außenspiegel und die Beifahrerscheibe. Am Neujahrstag beschädigte eine Betrunkener ein parkendes Fahrzeug durch Fußtritte und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Die hinzu gerufene Streife veranlasste einen Alkoholtest, der einen Wert von 2,1 Promille anzeigte. Auf den 34-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell