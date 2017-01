POL-PPWP: Nach Streit Flipper beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat am frühen Neujahrsmorgen in einer Gaststätte in der Klosterstraße den Flipper-Automaten beschädigt. Zuvor war es gegen 6.45 Uhr zu Streitigkeiten unter mehreren Gästen gekommen. Danach ließ der Mann offensichtlich seine Wut an dem Spielautomaten aus und wurde des Lokals verwiesen. Ob es bei der Auseinandersetzung zu Körperverletzungen gekommen ist, steht nicht fest. Sämtliche Beteiligten waren deutlich betrunken. Ihnen wurde nahegelegt, sich im nüchternen Zustand zu melden und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten. Dem 29-Jährigen erteilten die Beamten einen Platzverweis. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell