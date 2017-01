POL-PPWP: Mit knapp 2,5 Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) - Keinen guten Start ins neue Jahr erwischte ein 57-jähriger Autofahrer, der am Nachmittag des Neujahrstages "Im Gersweilerhof" einen Unfall verursachte, anschließend flüchtete und betrunken war. Der Unfallverursacher war gegen 14 Uhr in Richtung KL-Erlenbach unterwegs und geriet dabei - vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit - in den Gegenverkehr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 29 Jahre alten Mannes setzte er seine Fahrt fort und wurde vom Geschädigten bis zu seiner Wohnung verfolgt. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzu gerufenen Beamten fest, dass der 57-Jährige alkoholisiert war - ein Test zeigte einen Wert von 2,46 Promille an. Er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.

