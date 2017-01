POL-PPWP: Kein guter Jahresbeginn nach Detonation eines Böllers

Kaiserslautern (ots) - Für einen ortsansässigen Drogeriemarkt in der Eisenbahnstraße begann das neue Jahr nicht gerade erfreulich. Bislang Unbekannte zündeten in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres in einem Mülleimer einen Böller, welcher im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagende Wirkung hatte. Durch die Druckwelle der Detonation und umherfliegende Splitter wurden mehrere Schaufensterscheiben des Drogeriemarktes erheblich beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, obwohl sich mehrere Passanten in unmittelbarerer Nähe aufhielten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000,- Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei an die Rufnummer 0631 369-2620.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell