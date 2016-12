POL-PPWP: Trunkenheit im Verkehr

Kaiserslautern (ots) - Den letzten Tag des Jahres 2016 wird ein 26-jähriger Kaiserslauterer wohl in schlechter Erinnerung behalten. Bei einer Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden des Silvestertages in der Berliner Straße, wurde festgestellt, dass der 26-Jährige seinen Pkw in alkoholisiertem Zustand führte. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Den Start ins neue Jahr muss der Mann ohne Führerschein bewerkstelligen, da dieser durch die Beamten sichergestellt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell