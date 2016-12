POL-PPWP: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbreich in Kaiserslautern/Stadtteil Morlautern Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Morlautern sind in den frühen Morgenstunden des Donnerstags fünf Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Der 38-jährige Pkw-Fahrer aus Kaiserslautern befuhr kurz nach 04:30 Uhr die Neue Straße von Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Morlautern. Der Führer des Kleinbusses, ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern, war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug im Bereich der Oberen Straße von Morlautern kommend in Richtung Otterbach unterwegs. An der Kreuzung missachtete der Kleinbusfahrer den von rechts kommenden und bevorrechtigten Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Alle fünf Insassen, darunter drei weitere 19-Jährige - aus Kaiserslautern sowie aus dem Landkreis Kaiserslautern stammend - sind durch den Zusammenstoß verletzt worden. Sie wurden zur Abklärung ihrer Verletzungen ins Westpfalzklinikum verbracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz