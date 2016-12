POL-PPWP: Eisplatten verursachen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) - Von einem Lkw herunter gefallene Eisplatten haben am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 270 zwischen der Autobahnbrücke und der Abfahrt zum Opel-Kreisel einen Opel Corsa beschädigt. Der Lastwagen fuhr gegen 5.45 Uhr vor dem Opel, als sich vom Aufliegerdach die Eisplatten lösten und auf den Kleinwagen fielen. Nach einer kurzen Verständigung hielten die beiden Beteiligten an der Tankstelle am Opelkreisel an - allerdings stellte der 21 Jahre alte Opel-Fahrer keinen Schaden fest. Erst später bemerkte er die Beschädigung und meldete den Unfall bei der Polizei. Der Lkw ist auf eine Firma aus dem Stadtgebiet zugelassen - die Ermittlungen in Bezug auf den Fahrer dauern an. Der Tipp der Polizei: Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es immer wieder zu Unfällen durch herabfallende Eisschollen - insbesondere von Lastwagen oder Bussen. Die Fahrer dieser Fahrzeuge sollten deshalb vor Fahrtantritt unbedingt ihre Planen und Dächer kontrollieren und Eisplatten entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell