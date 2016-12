POL-PPWP: Kaiserslautern: Polizisten "randalieren" für Seniorin

Kaiserslautern (ots) - Anders als zunächst erwartet hat sich ein Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße entwickelt. Die Streife war kurz vor 16 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil sich ein Anwohner über einen Randalierer an der Haustür beschwerte, der "dauerklingeln" und gegen die Haustür schlagen und treten würde.

Vor Ort trafen die Beamten allerdings nicht auf einen echten Störenfried, sondern auf eine verzweifelte Hausbewohnerin, die sich ausgesperrt hatte und nun nicht mehr ins Gebäude kam. In der Hoffnung, von einem anderen Bewohner ins Haus gelassen zu werden, war die 90-jährige Dame zur "Randaliererin" geworden und hatte versucht, ihre Nachbarn herauszuklingeln.

Die Polizeibeamten übernahmen das "Randalieren" für die Seniorin - bis jemand die Haustür öffnete. Den Wohnungsschlüssel hatte die Frau bei sich, so dass sie nun erleichtert zu ihrer Wohnungstür begleitet werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell