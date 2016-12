POL-PPWP: Woher kommen die Verletzungen?

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines sturzbetrunkenen und schwerverletzten Mannes ist die Polizei am Mittwochabend ins Krankenhaus gerufen worden. Der Patient war am Nachmittag stark alkoholisiert (3,5 Promille), mit einer schweren Kopfverletzung und ziemlich unterkühlt auf dem Gehweg in der Bachstraße gefunden worden. Bei der Versorgung der langen und tiefen Platzwunde sowie des Nasenbeinbruchs gab der 61-Jährige an, er sei auf dem Heimweg am Kaiserbrunnen zusammengeschlagen worden. Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der sich Mann am Nachmittag nach einem Kneipenbesuch unverletzt auf den Nachhauseweg gemacht. Am Kaiserbrunnen, wo er angeblich zusammengeschlagen wurde, fanden sich keinerlei Spuren einer Auseinandersetzung. Allerdings entdeckten die Polizisten in der Bachstraße, wo der 61-Jährige später gefunden wurde, an der Ecke einer Mauer eine größere Blutlache. Im weiteren Umkreis war kein Blut zu sehen.

Aufgrund der Beschaffenheit der Mauer besteht die Möglichkeit, dass der Mann gestürzt, mit dem Kopf gegen die Mauerecke gestoßen ist und sich dabei die Verletzungen zugezogen hat.

Zeugen, die eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06 31 / 3 69 - 21 50 bei der Polizei zu melden.

