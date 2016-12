POL-PPWP: Gemein! Einbrecher klaut Weihnachtsgeschenke

Kaiserslautern (ots) - Gemein! In der Humboldstraße sind Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben Weihnachtsgeschenke geklaut. Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, verschafften sich Unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Zugang zu einer Wohnung und machten sich dort über die bereits fertig verpackten Geschenke her. Sie öffneten alle Päckchen, nahmen aber nur mit, was offenbar ihrer Meinung nach einen Wert hatte: ein Goldkettchen sowie eine Schatulle mit einer Silberkette. Der Schaden liegt zwar "nur" im dreistelligen Euro-Bereich, aber diese Enttäuschung und diesen Ärger braucht so kurz vor dem Weihnachtsfest wirklich niemand...

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell