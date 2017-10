POL-PDKL: Waldmohr- Polizei stellt Fahrrad sicher; Eigentümer unbekannt

Kusel (ots) - Im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten in Waldmohr sucht die Polizei den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Fahrrad im Raum Waldmohr entwendet wurde. Die Rahmennummer wurde unkenntlich gemacht.

Kurzbeschreibung des Fahrrades: Herrenrad (Allterrainbike) mit unkenntlich gemachter Herstellerbezeichnung Rahmenfarbe: Blau Reifengröße: 28 Zoll (Straßenbereifung), vordere Felge auffallend weiß mit Schriftzug "allterrain Rim System X- force alu". Kettenschaltung 27 Gang Shimano Deore LX Bremsen: Vorne Scheibenbremse, hinten Backenbremse Federbein: Vorne gefederte Gabel verbaut Keine Beleuchtung am Rad angebracht An der Rückseite des Fahrradsattels ein weißer Schriftzug " X-trail crossover"

Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell