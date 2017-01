POL-PDKL: Raser auf der Autobahn A 62

Kaiserslautern (ots) - Am gestrigen Tag führte die Geschwindigkeitsüberwachung eine Radarkontrolle auf der A62 in Höhe Reichweiler in Richtung Pirmasens durch. Während des Zeitraumes von 08.00h bis 12.30h wurden 1272 Fahrzeuge gemessen. Der schnellste Fahrzeugführer war statt der erlaubten 100 km/h mit 166 km/h unterwegs. Insgesamt 10 Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Ferner haben 67 Fahrzeugführer "nur" mit einem Bußgeld und Punkten zu rechnen. Zusätzlich wurden noch 181 Verwarnungen ausgesprochen. Da überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen ist wird die Polizei weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen./Se.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell