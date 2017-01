POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, In die Schutzplanken gekracht

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache hat ein 64 jähriger Mann am Donnerstagabend auf der A6 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zwischen den Anschlussstellen Kaiserlautern Centrum und Kaiserslautern Ost krachte er mit seinem VW Sharan in Richtung Mannheim mehrmals in die Schutzplanken. Danach geriet er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich nach 100 m in der abschüssigen Böschung zum Stillstand. Der Fahrer wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

