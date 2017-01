POL-PDKL: Zwei Reifen beschädigt

Lauterecken (ots) -

Geärgert hat sich eine Frau, als Sie mit ihrem Auto losfahren wollte, um die letzten Einkäufe für das Jahr 2016 zu tätigen. Mit Entsetzen stellte die Geschädigte zwei platte Reifen an ihrem Fahrzeug fest. Bislang unbekannte Täter haben mit einem spitzen Gegenstand die Vorderreifen beschädigt. Das Fahrzeug stand im Zeitraum vom 30.12.2016, 14 Uhr bis 31.12.2016, 13:30 Uhr auf einem der Geschädigten zugewiesenem Privatparkplatz auf einem Firmengelände in der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizei Lauterecken unter der Tel.: 06382-9110

