POL-PDKL: Mehrfamilienhaus nach Brand im Sicherungskasten geräumt

Lauterecken (ots) -

Ungeklärt sind die Umstände, die am Montagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße geführt haben. Gegen 06:00 Uhr hatte ein Bewohner die Polizei informiert, da jemand bei seiner Familie "Sturm geklingelt" hatte. Als die Polizeistreife bei dem Anwesen eintraf, war jedoch niemand mehr zu sehen. Die Bewohner hatten sonst keine Besonderheiten festgestellt. Kurze Zeit später wurde jedoch mitgeteilt, dass es im Treppenhaus laut gekracht habe. Im Bereich des Stromverteilers im obersten Stockwerk war ein Feuer ausgebrochen. Das Treppenhaus war schnell verqualmt. Aus dem Haus wurden zehn Personen evakuiert. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Verletzt wurde niemand. Die Personen wurden später von Angehörigen aufgenommen, da das Gebäude nicht mehr bewohnbar war. Die Stromversorgung war gestört. Die Feuerwehr Lauterecken war von der Wehr aus Medard unterstützt mit 36 Feuerwehrkräften im Einsatz. Sie löschten das Feuer im obersten Stock. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Neben den Bewohnern wurden keine sonstigen Personen im Bereich des Gebäudes wahrgenommen. Die Brandursache kann noch nicht näher definiert werden. Ein technischer Defekt im Bereich der Stromversorgung ist derzeit nicht ausgeschlossen. Eine Überprüfung durch einen Sachverständigen wurde veranlasst. Weiterhin ist es für die Polizei wichtig zu erfahren, wer gegen 06:00 Uhr am Morgen an dem Anwesen in der Hauptstraße geklingelt hatte, offensichtlich bevor das Feuer ausgebrochen war. Hinweise bitte unter Telefon-Nummer 06382 911 0 an die Polizeiinspektion in Lauterecken.

