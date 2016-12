POL-PDKL: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl durch rumänische Täter - vorläufige Täterfestnahme

Kusel (ots) - Am Montag, den 19.12.2016, gegen 15:00 Uhr fiel einer Polizeistreife der Polizei Kusel ein roter PKW mit Ludwigshafener Kennzeichen auf, der sich auf dem Parkplatzgelände des Netto-Marktes Herschweiler-Pettersheim etwas abgesetzt, im Bereich der Zuliefererfurt aufhielt.Dieser setzt sich bei Sichtung der Polizeistreife in Bewegung und fährt auf die B 420, in Richtung Kusel los.Kurz vor der Autobahnauffahrt der BAB 62, Höhe Industriegebiet Kusel, entschloss sich die Streife, das Fahrzeug, besetzt mit drei Personen, zu kontrollieren.Bei dem Fahrer des Fahrzeugs wurden Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es folgte beim Fahrer eine Mitnahme zur Dienststelle, zwecks Blutentnahme. In der Abwesenheit der Polizei wurde dann von einem Zeugen beobachtet, wie die restlichen Insassen des Fahrzeugs mehrere Plastiktüten auf einer Grünfläche, in Nähe zur Kontrollörtlichkeit, ablegten.Die Örtlichkeit wurde in der Folge durch die Polizei wieder aufgesucht, die Plastiktüten konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um 6 bis zum Rand gefüllte Netto-Plastiktüten, mit unterschiedlichen Produkten, alle aus dem Netto-Markt-Sortiment. Überwiegend kann eine große Anzahl von Süßigkeiten, Kosmetika und andere Lebensmittel gesichert werden. Der Gesamtwert der gesicherten Ware dürfte bei über 500,- EUR liegen. In den laufenden Ermittlungen konnte bisher eine Großzahl der Produkte der sichergestellten Art im Warenfehlbestand des Netto-Marktes, in Herschweiler-Pettersheim bestätigt werden. Die drei Personen wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls zunächst vorläufig festgenommen, später aber nach Durchführung weiterer Ermittlungen mangels ausreichender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt.

