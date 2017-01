POL-PDPS: Dreister Dieb

Pirmasens (ots) - Am 26.01.2017 stahl ein bisher unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Lemberger Straße Pirmasens die Geldbörse einer 38-jährigen Frau. Die Börse war der Frau im Einkaufsmarkt aus ihrer Tasche gefallen. Als sie sich danach bückte um sie wieder aufzuheben, hatte der Täter die Geldbörse bereits an sich gebracht und eingesteckt. Er bestritt auf Ansprache der Frau den Diebstahl und flüchtete anschließend. Hinweise hinsichtlich des Diebes an die Polizei Pirmasens unter Tel. Nr. : 06331-5200

