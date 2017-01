POL-PDPS: Ehestreit endet in Gewahrsamszelle

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei eine Person gemeldet, die bei eisiger Kälte und in hilfloser Lage in einem Hauseingang kauern würde. Der Streife erklärte der stark betrunkene Mann, der zunächst geweckt werden musste, dass ihn seine Frau nach einem Streit aus der Wohnung geworfen und er keinen Haustürschlüssel dabei habe. Auf Intervenieren der Beamten konnte die Frau zum Öffnen bewegt werden. Sie gab an, dass ihr Mann auf Grund seiner Alkoholisierung, ein Test ergab über zwei Promille, aggressiv geworden war und sie ihn deshalb der Wohnung verwiesen hatte. Da er im Beisein der Polizeistreife weiterhin aggressiv war und seiner Frau drohte, musste er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden, was ihm zumindest eine warme Übernachtungsmöglichkeit einbrachte.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell