POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots) - Ein 28-jähriger Mann verursachte an Neujahr einen Verkehrsunfall. Er befuhr um 01.50 Uhr die L 480 vom Outlet kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. In Höhe des Mitfahrerparkplatzes "Mühltalerhof" wollte der Unfallverursacher links abbiegen und missachtete hierbei den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Verursacher leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Auch in diesem Fall wird gegen den Ver-ursacher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell