POL-PDPS: Unbequemer Kunde

Pirmasens (ots) - Bahnhofgelände. Dienstag 20.12.2016, 17.15 Uhr. Die Funkstreife wurde in das Café im Bahnhof gerufen, weil dort ein offensichtlich alkoholisierter Mann nicht mehr aus dem Ladenlokal gehen wollte. Vor dem Eintreffen der Streife hatte sich der Mann wohl besonnen und sich in Richtung der Bahngleise getrollt. Dort sollte er kontrolliert werden. Den eingesetzten Beamten trat eine angetrunkene, aggressive Person entgegen, die sich nicht ausweisen wollte. Lautstark beleidigte er die Polizisten auf das Übelste. Um die Identität festzustellen, musste er durchsucht werden. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesen ignorierte er mit zunehmender Gewaltbereitschaft. Aufgrund der Alkoholisierung wurde er unter massiver Kraftaufwendung in das Krankenhaus verbracht. Auch dort ließ er sich zunächst nicht bändigen. Er spuckte das Krankenhauspersonal und Polizisten an und beleidigte fortlaufend alle Anwesenden. Schließlich wurde er medikamentös beruhigt. Der gesamte Einsatz war für alle beteiligten Hilfskräfte brisant, weil sich herausgestellt hat, dass der Mann an Hepatitis C erkrankt ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell