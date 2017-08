FW-WRN: Brand einer Heupresse auf einem Feld

1 weiterer Medieninhalt

Werne (ots) - Um 19:49Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 2 aus Langern zu einem Feld an der Lünener Straße alarmiert. Die Leitstelle in Unna meldete eine brennende Heupresse auf einem Feld. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung von weitem wahrgenommen werden. Das zuerst eintreffende geländegängige Hilfeleistungslöschfahrzeug mit seinem 2200 Litern Wasservorrat fuhr über das Feld direkt bis an die brennende Presse. Der Einsatzleiter entschied sich über den Schnellangriff das Feuer zu bekämpfen. Das schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden trockenen Büsche verhindern. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit einem C-Rohr die brennende Presse. Mit der Wärmebildkamera wurde noch nach versteckten Brandnestern gesucht, sowie heiße Oberflächen zum abkühlen identifiziert. Im Einsatz waren 20 freiwillige Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen. Nachdem die Fahrzeuge und Gerätschaften am Gerätehaus gesäubert und wieder einsatzbereit gemacht wurden, war um 20:40 Einsatzende.

