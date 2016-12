FW-WRN: PKW-Brand in Tiefgarage

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots) - Am heutigen Dienstag (27.12.2016) wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne um 14:52 Uhr zu einem Gebäudebrand an der Alten Münsterstraße alarmiert. Aufgrund der Beobachtung der anfahrenden Einsatzkräfte - das betroffene Gebäude liegt lediglich 200 m Luftlinie von der Feuerwache Mitte - ging man zunächst von einem Wohnungsbrand oder Ähnlichem aus. Die Ersterkundung brachte aber unmittelbar die Erkenntnis, dass es in der Tiefgarage eines aus zwei Gebäuderiegeln bestehenden Mehrfamilienhauses brannte. Als Erstmaßnahme wurden Trupps in die beiden Gebäudeteile beordert, die für eine sofortige Evakuierung sorgten. Insgesamt wurden 18 Personen vorgefunden, die teilweise in der nahen Feuerwache betreut wurden. Parallel zu dieser Sicherheitsmaßnahme wurde ein erster Löschangriff aufgebaut. Aufgrund der Null-Sicht in der völlig verrauchten Tiefgarage wurde ein Vierertrupp gebildet, der als erstes vorging, um den Brandherd zu lokalisieren. Ihm folgte ein weiterer Dreiertrupp. Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass es sich um den Vollbrand eines PKW handelte, wobei die Flammen bereits auf ein zweites Fahrzeug übergesprungen waren. Mit zwei C-Rohren wurde zunächst das Feuer gelöscht und mit mehreren Hochdrucklüftern die Tiefgarage entraucht. Glutnester in beiden PKW wurden nachfolgend mit einem Mittelschaumrohr gelöscht. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner unmittelbar wieder in ihre Wohnungen, da die Brandschutzeinrichtungen, insbesondere die Brand- und Rauchschutztüren zur Tiefgarage, hervorragend gewirkt haben. Auch die Alte Münsterstraße, die für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt war, konnte wieder frei gegeben werden. Im Einsatz waren die Löschgruppe Langern sowie die Löschzüge Stockum und Mitte mit insgesamt 47 Einsatzkräften. Diese wurden durch die Polizei, den Rettungsdienst sowie den Notarzt aus Werne verstärkt. Einsatzende war gegen 16:10 Uhr mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell