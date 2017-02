FW-PL: OT-Stadtmitte. Brand in der Küche war schnell gelöscht

1 weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots) - Der Bewohner einer im zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnung eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses am Obertor, vernahm am heutigen Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr einen lauten Knall. In seiner Küche war es aus noch nicht geklärter Ursache zum Brand eines Toasters und umherstehenden Küchenutensilien gekommen, welcher durch eigene Löschversuche nicht gelöscht werden konnte. Er begab sich ins Freie und alarmierte per Notruf die Feuerwehrleitstelle in Lüdenscheid. Kurz darauf rückten zunächst die hauptberuflichen Kräfte der Plettenberger Feuerwehr aus. Da aber nach erster Erkundung der Einsatzkräfte und Befragung des Bewohners der Brand aber offenbar noch nicht gelöscht war, wurde ein Löschangriff vorbereitet und der ehrenamtliche Löschzug 1 (Stadtmitte und Landemert) nachalarmiert. Der Brand konnte durch einen Trupp der Wache jedoch schnell abgelöscht werden. Ein größerer Schaden in der Wohnung konnte zwar vermieden werden, dennoch wurde die Küche durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr kontrollierte abschließend auf Glutnester und konnte bereits nach einer halben Stunde wieder einrücken. Zu Brandursache und Sachschadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Verletzt wurde niemand.

