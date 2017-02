FW-GE: Vollbrand einer Gartenlaube in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots) - Am späten Nachmittag gegen 17.41 Uhr wurde der Feuerwehr brennendes Unterholz auf der Buerer Str. in Gelsenkirchen-Horst gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass an der genannten Stelle eine Gartenlaube von ca. 5 m x 8 m in voller Ausdehnung brannte und bereits das umliegende Unterholz in Mitleidenschaft gezogen hatte. Mit zwei C-Rohren vorgenommen unter Atemschutzgeräten wurde das Feuer bekämpft. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wurden dabei vom Löschzug 18-Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Um ein erneutes Aufflackern zu verhindern wurde abschließend noch ein Schaumteppich über Brandstelle gelegt um auch letzte Brandnester endgültig abzulöschen. gegen 19.20 Uhr war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell