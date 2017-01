FW-GE: Dachstuhlbrand beschäftigt die Gelsenkirchener Feuerwehr

Gelsenkirchen (ots) - Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Dachstuhlbrand in den Stadtteil Heßler gerufen. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kam es dort zu einer teilweisen Durchzündung im Dachbereich einer Doppelhaushälfte. Die Feuerwehr reagierte sofort und alarmierte weitere Einheiten zur Einsatzstelle. Es gelang dadurch, den Brand schnell einzudämmen und die nicht betroffene Hälfte des Doppelhauses zu schützen. Im Laufe des Einsatzes mussten noch größere Teile des Daches aufgenommen und weitere Brandnester abgelöscht werden. Nach Abschluss der knapp zweistündigen Löscharbeiten konnten die Bewohner des nicht betroffenen Hausteiles wieder in ihr Haus zurückkehren; die Eigentümer des betroffenen Gebäudeteiles kamen bei Angehörigen unter. An der Brandbekämpfung waren die Feuerwachen Altstadt und Buer und der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Horst beteiligt. Der Löschzug Altstadt übernahm während der Löscharbeiten die Wachbesetzung in der Altstadt. Insgesamt wurden 37 Einsatzkräfte eingesetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

