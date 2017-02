FW-KLE: Containerbrand an einem Einkaufsmarkt

2 weitere Medieninhalte

Bedburg-Hau (ots) - Zu einem Containerbrand hinter einem Einkaufsmarkt an der Norbertstraße in Schneppenbaum musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau am späten Dienstagabend um 23:23 Uhr ausrücken.

Ein Anwohner aus der Norbertstraße hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Großraumcontainer bereits vollständig. Unter schwerem Atemschutz und zwei Schnellangriffeinrichtungen konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

Bereits um 21:59 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zu einem Mülltonnenbrand in direkter Umgebung ausrücken.

