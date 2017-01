FW-Erkrath: Feuerwehr Erkrath gewinnt den "Sonderpreis für Soziales Engagement" im Rahmen des Conrad Dietrich Magirus Award 2016

Siegerfoto der Erkrather Delegation Bild-Infos Download

Erkrath (ots) - Mit großer Freude und unter Riesenjubel konnte die Delegation der Feuerwehr Erkrath, die von zwei Sozialpädagoginnen des Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland begleitet wurden, gestern im Congress-Centrum in Ulm den "Sonderpreis für Soziales Engagement" im Rahmen des Conrad Dietrich Magirus Award 2016 entgegennehmen. Die Feuerwehr Erkrath war mit ihrer Spendenaktion zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland als einer fünf Finalisten in dieser Kategorie nominiert worden.

Mit der Spendenaktion, bei der die Leute gegen eine Spende für das Regenbogenland auf der pinken Folie des bekannten Feuerwehrfahrzeuges unterschreiben konnten, wurde das eigentliche Projekt "Augen auf!" der Feuerwehr Erkrath beendet. Insgesamt setzten ca. 1.500 Personen ihre Unterschrift auf das Fahrzeug und so konnten die Erkrather Feuerwehrleute am Ende ca. 16.000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland übergeben.

Wir bedanken uns bei allen Menschen die unser Projekt "Augen auf!" unterstützt und beim Online-Voting für den Sonderpreis für uns abgestimmt haben. Nicht vergessen wollen wir die Kinder- und Jugendlichen des Kinderhospiz Regenbogenland, die wir mit unserer Spendenaktion ein Stück weit an dem großen Erfolg des Projektes "Augen auf!" teilhaben lassen konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell