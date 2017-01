FW-OE: Zimmerbrand Martinstraße

Bild des verschmorten Akkuschraubers Bild-Infos Download

Olpe (ots) - Die Feuerwehr Olpe wurde am Samstag, dem 28.01.2017, um 13:28 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Martinstraße gerufen. Ein am Ladegerät befindlicher Akkuschrauber war dort in Brand geraten und ursächlich für eine verrauchte Wohnung. Die Bewohner stellten die Verrauchung selber fest und hatten beim Eintreffen der Wehr das Gebäude bereits selbständig verlassen. Nachdem der verschmorte Akkuschrauber durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht und aus der Wohnung verbracht wurde, konnte die Überdruckbelüftung des Objektes erfolgen. Die Feuerwehr Olpe war mit 23 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell