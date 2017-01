FW-MK: Anfahrt auf Sicht. Starke Rauchentwicklung durch Kaminbrand

4 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Schon von der Dortmunder Straße konnten die Einsatzkräfte um 14:48 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Altstadt feststellen. Der sogenannte Glanzruß an den Wandungen des Kamins eines Wohnhauses an der Straße "Obere Mühle" war in Brand geraten und hatte für diese Rauchentwicklung gesorgt. Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und fegten den Kamin. Gleichzeitig räumte ein Trupp unter Atemschutz im Keller die abgefegten Glutnester und den Ruß aus einer Revisionsklappe. Die Einsatzstelle wurde im Anschluß an den Bezirksschornsteinfeger übergeben. Die Obere Mühle war bis gegen 16:30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr. Die mitalarmierten Löschgruppen Bremke, Iserlohner Heide und Stadtmitte brauchten nicht eingreifen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell