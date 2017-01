FW-MK: Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Hütten, wurde der Rettungsdienst am Nachmittag alarmiert. Eine Person ist im Kreuzungsbereich Kampstraße von einem PKW erfasst und so schwer verletzt worden, so dass der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund zur Unterstützung angefordert wurde. Nach notärztlicher Versorgung konnte die schwerverletzte Person in ein Dortmunder Krankenhaus geflogen werden. Die Einsatzstelle wurde weiträumig durch die Polizei und Feuerwehr abgesperrt. Nachfolgend unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Kollegen der Polizei bei der Unfallaufnahme. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Der Kreuzungsbereich war von 15:50 Uhr an rund 75 Minuten gesperrt. Es waren zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell