BPOLI-WEIL: Verurteilter "Schwarzfahrer" zahlt Geldstrafe

Weil am Rhein (ots) - Einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen kontrollierten Beamte der Bundeszollverwaltung heute gegen 2.45 Uhr bei der Ausreise in Richtung Schweiz am Weiler Autobahngrenzübergang. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Haftbefehl gesucht wird. Grund war, dass er die Geldstrafe aus einem ergangenen Urteil wegen "Schwarzfahrens" bisher nicht bezahlt hat. Offenbar war der Mann in der Zwischenzeit erneut ohne Fahrschein erwischt worden. Weil die Post der Justizbehörden allerdings nicht zugestellt werden konnte, bestand noch eine weitere Fahndungsnotierung, wonach die aktuelle Anschrift des Mannes zu ermitteln war. Er wurde der Bundespolizei übergeben. Er bezahlte die noch offene Strafe zuzüglich Kosten in Höhe von 277 Euro und konnte nach Erhebung der erforderlichen Daten weiterfahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell