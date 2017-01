BPOLI-WEIL: Reizgas in S5 versprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Lörrach-Steinen (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (29. Dezember 2016) kam es gegen 19:15 Uhr im vorderen Zugteil der S5 in Richtung Steinen etwa auf Höhe des Haltepunktes Lörrach-Brombach/Hauingen zu einer Reizgasentwicklung. In dessen Folge klagte mindestens eine Geschädigte über gesundheitliche Beschwerden, wie Atemnot, Würgereiz und brennende Augen und meldete sich bei der Polizei. Auslöser könnte das Verhalten zweier männlicher Jugendlicher gewesen sein, die unmittelbar zuvor am Haltepunkt Lörrach-Schwarzwaldstraße fluchtartig den Zug verließen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls und weitere Betroffene werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein (Tel.-Nr.: 07628-8059-0), oder über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 zu melden.

