BPOLI-KN: Vom Bahnhof ins Gefängnis

Singen (ots) - Am gestrigen Nachmittag (01.02.) kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz im Bahnhof Singen eine per Haftbefehl gesuchte Frau. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Konstanz im letzten Jahr einen Strafbefehl in Höhe von 250 Euro gegen die Schweizerin. Da sie die geforderte Summe jedoch nicht beglich, wurde mit einem Haftbefehl nach der Frau gesucht.

Auch als die Bundespolizisten die 54-Jährige gegen 13:30 Uhr kontrollierten, konnte sie die Strafe nicht bezahlen. Sie wurde daher zur Verbüßung einer 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Ravensburg gebracht.

