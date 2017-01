BPOLI-KN: Deutsch-Schweizer Einsatzteam nimmt Gesuchten fest

Ein deutscher Bundespolizist und eine schweizerische Grenzwächterin bei einer gemeinsamen Kontrolle. (Symbolbild) Bild-Infos Download

Konstanz (ots) -

-Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Konstanz und des Grenzwachtkommando Region II, Schaffhausen-

Am gestrigen Nachmittag (18.01.) nahm eine deutsch-schweizerische Streife in der Konstanzer Wiesenstraße gegen 17:00 Uhr einen gesuchten Mann fest. Zuvor stellte das gemeinsame Einsatzteam (GET) bei dem 47-jährigen Deutschen gleich zwei offene Haftbefehle fest.

Demnach wurde der Mann in den vergangenen Jahren wegen Diebstahls und später auch räuberischen Diebstahls verurteilt. Insgesamt muss er durch die beiden Entscheidungen eine Freiheitsstrafe von rund einem Jahr und zehn Monaten verbüßen. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann die Strafe jedoch nicht antrat, suchten die Staatsanwaltschaften Ravensburg und Ulm mit Haftbefehlen nach ihm.

Nach der Kontrolle wurde der Mann zur Bundespolizeiinspektion Konstanz gebracht. Dort wollte ihm seine Begleiterin aus der Wiesenstraße beistehen und fuhr mit dem Auto des 47-Jährigen zur Dienststelle. Die Bundespolizisten sahen sich das Fahrzeug genauer an und tatsächlich lag auch dazu eine Fahndungsnotierung vor. Demnach bestand durch das Landratsamt Biberach ein Auftrag zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung des Autos wegen nicht bezahlter Kfz-Steuer. Das Kennzeichen des PKW wurde daraufhin entstempelt und das Fahrzeug sichergestellt.

Der festgenommene Mann wurde wenig später zur Verbüßung seiner offenen Haftstrafe in die JVA Konstanz gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell