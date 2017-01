BPOLI-KN: Mit zwei Haftbefehlen ins Gefängnis

Spaichingen, Singen, Konstanz (ots) - Gestern Nachmittag (09.01.) endete die Zugfahrt eines 22-Jährigen im IC 187 (Laufweg Stuttgart - Zürich) mit einer Zollkontrolle des Hauptzollamts Singen. Gegen 15:50 Uhr ergab eine Überprüfung der Zöllner auf Höhe Spaichingen, dass der Deutsche gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Demnach erhielt er im Jahr 2015 einen Strafbefehl des Amtsgerichts Eschweiler. Gegenstand war damals der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln und ein Vergehen gegen das Waffengesetz. Der Mann wurde aufgefordert, eine Geldstrafe von 500 Euro zu zahlen. Einen weiteren Strafbefehl erhielt er ein Jahr später durch das Amtsgericht Düren. Diesmal wurden das unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln sowie der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln mit zu zahlenden 2.860 Euro bestraft. Da der Mann die geforderten Summen bisher nicht beglich, wurde er durch die Staatsanwaltschaft Aachen in beiden Fällen mit einem Haftbefehl gesucht.

Am Bahnhof Singen wurde der Mann zuständigkeitshalber an eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz übergeben. Doch auch gegenüber den Bundespolzisten konnte er das Geld nicht aufbringen. Er wurde daher zu Verbüßung einer 94-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Konstanz gebracht.

