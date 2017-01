BPOLI-KN: Bahnhof Aulendorf: Streckensperrung nach Rauchentwicklung an einer Lok

1 weiterer Medieninhalt

Die betreffende Lok heute Morgen im Bahnhof Aulendorf. Foto: Bundespolizei Bild-Infos Download

Aulendorf (Ldkr. Ravensburg) (ots) - Am 06.01.2017 um 08:05 Uhr bemerkte der Lokführer des IRE (Interregio-Express) 4210 (Laufweg: Friedrichshafen - Stuttgart) bei Einfahrt in den Bahnhof Aulendorf - zum dortigen planmäßigen Halt - eine Rauchentwicklung in seinem Führerstand. Nach dem Halt im Bahnhof verließen alle Reisenden aus Sicherheitsgründen den Zug. Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn waren nach kurzer Zeit vor Ort.

Mittels eines Handfeuerlöschers konnte die Rauchentwicklung durch den Lokführer zügig eingedämmt werden. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten an der Lok war mithin nicht mehr nötig.

Die Rauchquelle könnte nach ersten Erkenntnissen auf einen Ölaustritt im Bereich des Motorblocks zurückzuführen sein.

Die Fahrgäste im Zug und der Lokführer blieben allesamt unverletzt.

Die Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen war im Bereich des Bahnhofs Aulendorf von 08:15 Uhr für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Infolge der Streckensperrung fielen sieben Züge komplett aus. Es kam ferner zu fünf Teilausfällen.

Ab 09:00 Uhr normalisierte sich der Zugbetrieb.

Die Lok war nach dem Vorfall nicht mehr einsatzfähig. Die Reisenden setzten daher nach Aufhebung der Streckensperrung ihre Fahrt in anderen Zügen fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell