BPOLI S: An Außenfassade uriniert und Auseinandersetzung gesucht

Stuttgart (ots) - Ein 54-jähriger Mann hat am Dienstagabend (08.08.2017) gegen 21:00 Uhr am Südausgang des Stuttgarter Hauptbahnhofs an die Außenfassade uriniert. Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachteten den Mann hierbei und sprachen diesen daraufhin an. In der Folge soll der deutsche Staatsangehörige offenbar versucht haben die Mitarbeiter zu schlagen und zu treten ohne sie jedoch zu treffen. Sie hielten den 54-Jährigen bis zum Eintreffen einer angeforderten Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart fest. Der mit 2,0 Promille alkoholisierte Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell