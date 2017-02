POL-PPWP: Nach Autoaufbruch Fahrzeug geputzt

Kaiserslautern (ots) - Eine 67-Jährige aus dem Stadtgebiet hat erstmal ihren Wagen geputzt und aufgeräumt, nachdem Ende Januar Unbekannte das Fahrzeug durchwühlt haben und eine Funkfernbedienung für ein Garagentor mitgehen ließen.

Am Donnerstag erstattete der Ehemann der 67-Jährigen schließlich Strafanzeige bei der Polizei. Er gab an, dass am Morgen des 31. Januar seine Frau bemerkt, dass die Kofferraumklappe ihres Autos offen stand. Der vermutlich unverschlossene Wagen war in der Nacht von Unbekannten durchsucht worden. Statt umgehend bei der Polizei Anzeige zu erstatten, räumte die 67-Jährige das Fahrzeug erstmal auf und putzte es. Eine Spurensuche der Polizei war dadurch nicht mehr möglich.

