BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizei geben bekannt: 23-jährige Mehrfachtäterin in Haft

Stuttgart (ots) - Eine 23-jährige Frau wurde am Dienstagabend (31.01.2017) gegen 19:30 Uhr durch Zivilbeamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Stuttgart kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die bereits in zwei Fällen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Diebstahls mit Waffen verurteilte Frau von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde, da Sie die noch offenen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 2.284,- EUR nicht bezahlt hatte. Die wohnsitzlose Frau muss nun ersatzweise für 175 Tage ins Gefängnis. Bundespolizisten brachten die Frau anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

